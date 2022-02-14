Romen Diyojen ölümü tarihte ne zaman oldu Romen Diyojen mezarı nerede?

TRT 1 ekranlarının sevilen, tarih kokan dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 13. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölümüne Romen Diyojen'in planı damga vuracak. Peki Sarp Leventoğlu'nun canlandırdığı Romen Diyojen tarihte kimdir, nasıl öldü?

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Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans İmparatorluğu'nu yöneten Romen Diyojen, Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırılınca gündem oldu. Peki, Romen Diyojen kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

Romen Diyojen kimdir:

IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.

Alparslan: Büyük Selçuklu 13.Bölüm Özet

Her şeyi göze alıp Kekavmenos’u öldürmek için Vaspurakan’a giden Akça, Alparslan’ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos’u esir almıştı. Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos’u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut’un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan’ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor.

Meymun’un Natık olarak tanınması ve Bizans’a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun’u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi?

Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan’ın yeni planı ne olacak?

Romen Diyojen'i canlandıran Sarp Levendoğlu kimdir:

Ali Sarp Levendoğlu (25 Aralık 1981[1], Ankara), Türk oyuncu ve yönetmendir.

Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2017 yılında boşandılar.