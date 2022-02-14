Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi Sedef Kabaş'a kaç yıl hapis istendi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerde bulunan Sedef Kabaş hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği çirkin sözler nedeniyle, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Kabaş'ın zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri dolayısıyla ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 4 yıl 1 aydan 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianame, gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kabaş'ın ifadesi yer buldu

İddianamede, Kabaş'ın 22 Ocak'ta emniyette alınan ifadesinde, "kastının hakaret olmadığı, sarf etmiş olduğunun bir atasözü olduğu, bir durumu anlatmak ve anlamı güçlendirmek için kullandığı bir metafor olduğu, bu atasözünün aslında 'öküz' ifadesi geçtiği için canlı yayında ayıp olur diye kullanmak istemediği, bu ifadesiyle Cumhurbaşkanı dahil kimseyi kast etmediği, konuşmasının bütününde tamamıyla genel olarak düşük üslubu eleştirdiği, konuşmasının tam tersi hakaret ve küfür edenlere yönelik yaptığı bir eleştiri konuşması olduğu, Cumhurbaşkanı dahil kimseyi hedef alarak söylemediği" şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Kabaş'ın başsavcılıkça alınan ifadesinde ise "Kesin kez hakaret suçunu kabul etmiyorum. Bu atasözü de anonim bir söz. Bir kişiyi veya sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım. Twitterda paylaşmamın nedeni de çeşitli medya araçları ve sosyal medya hesaplarında şahsıma yönelik linç girişiminde bulunulmasıydı." dediği aktarıldı.

Olay

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.