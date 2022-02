Rusya-Ukrayna sınırında eller tetikte! Rusya 'yalan haberlerle' işgale zemin hazırlıyor! 'Vururuz'

DÜNYANIN gözü kulağı Rusya-Ukrayna sınırında yaşananlarda... ABD 'işgal her an başlayabilin' uyarısı yaparken Rusya'dan bu iddiayı doğrulayacak haberler geliyor. Resmi Rus haber ajansı Interfax, "Rusya izinsiz olarak karasularına giren yabancı gemilere ateş açmaya hazır" haberi geçti. Rusya'nın 'sahte bayrak' operasyonu ile olası bir işgali legal hale getirmeye çalışacağı iddiaları gündemde.

Dünyanın kilitlendiği Rusya - Ukrayna sınırındaki tansiyon her geçen gün artıyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), raporu müttefik kuvvetlere çarşamba günü işgalin gerçekleşebileceğini bildirmiş, İngiltere'den ise ise Rusya'nın Ukrayna saldırısını 'haklı' göstermek için bir 'sahte bayrak' (false flag) operasyonu hazırlığı içinde olduğu iddiası gelmişti. İddiaları doğrulayacak haber Rus resmi haber ajansı İnterfax'tan geldi. İşte sıcak bölgeden son haberler...

Rusya: Milliyetçiler Rusları katletmeye hazırlanıyor

ABD ve İngiltere'den gelen uyarılar sıcaklığını korurken bu iddiaları akla getiren gelişmeler yaşandı. Rus devlet televizyonu, Ukraynalı milliyetçilerin ülkenin doğusundaki Rusları katletmek üzere olduğunu açıkladı.

Putin'in sözcüsü: Donbass'ta binlerce sivil işkence ile öldürüldü

'Putin'in sözcüsü' olarak bilinen Dmitry Kiselyov ise katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'nın Donbass bölgesinde binlerce sivile 'işkence yaptığı ve vahşice öldürdüğünü' öne sürdü. Rus basınında çıkan bu Haberler sonra dış basında 'Rusya işgale bahane yaratıyor' yorumları yapıldı.

Rusya: Karasularımıza giren her gemi ve denizaltıyı vuracağız Rus Interfax haber ajansının üst düzey bir Rus askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Rusya izinsiz olarak karasularına giren yabancı gemilere ateş açmaya hazır. Yetkili atış emrinin ancak "en üst düzey" yetkili tarafından verilebileceğini söyledi.

PASİFİK'TEKİ NE OLMUŞTU?: Rusya Pasifik'teki kara sularına ABD'ye ait bir denizaltının girdiğini ve bu denizaltının Rus donanması tarafından kovalandığını açıklamış ABD ise Rus karasularında askeri operasyonlar düzenlediği iddiasını reddetmişti.

Batı kaynaklı raporlara göre, Rusya'nın Ukrayna sınırında 150 bine yakın askeri bulunuyor. Askeri uzmanlar bunun işgal için yeterli olduğunun altını çiziyor.

'Rusya Çarşamba günü işgal edecek' iddiası! İşgal her an başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "her an başlayabileceğini" söyledi ve olası sivil kayıplar konusunda uyardı. Rusya'nın Çarşamba günü erken saatlerde Ukrayna'ya saldırabileceği yönündeki haberler hakkında yorumda bulunan Sullivan, "Günü tam olarak tahmin edemiyoruz, ancak bir süredir bir işgalin her an başlayabileceği bir aralıkta olduğumuzu söylüyoruz, Rusya her an Ukrayna'da büyük bir askeri harekât başlatabilir" ifadelerini kullandı.

Sahte bayrak ile bahane hazırlıyorlar

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane olarak kullanabileceği bir "sahte bayrak" (yanıltma harekatı) saldırısı için zemin hazırladığını söyledi. Bu istihbaratın, ABD'nin çıkardığı sonuçları paylaşan NATO müttefiklerine de aktarıldığını sözlerine ekledi. Sullivan, "Bunu daha önce de gördük.... Rus medyasına bakarsanız, Ukrayna güçlerinin ya Rusların kendilerine ya da Donbas'taki vekil güçlerine saldırma olasılığını yükselterek olası bir bahanenin zeminini hazırlıyorlar" dedi.

Lavrov'dan geri adım gibi açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın görüşmelerden tamamen memnuniyet duymadığını belirterek "ABD askeri riski azaltacak öneriler sundu ancak önerilerimiz bir bütün olarak dikkate alınmalı" dedi. Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerilere 25 Ocak’ta ABD ve NATO’dan yanıt geldiğini belirten Lavrov cevabın dikkatlice değerlendirildiğini açıkladı.

'MÜZAKERELERLE İLERLENEBİLECEK BİR YOL GÖRÜYORUZ': Lavrov konuşmasında ayrıca Batı ile anlaşmaya yeşil ışık yakarak, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz." dedi. Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batı ile anlaşma için her zaman bir şans var" dedi.

Rusya musluğu kapatırsa kargoyla doğalgaz göndeririz

Sullivan, işgalin Rusya için maliyetinin ağır olacağına dair mesajı yineledi ve ABD'nin (yaptırımlar için) Rus ekonomisindeki seçkinlerin listelerini hazırladığını ve Rusya'nın "musluğu kapatması" halinde potansiyel olarak Avrupa'ya kargo ile doğal gaz göndereceğini de sözlerine ekledi.