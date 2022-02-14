80 yaşın üzerindekilere 4. doz Kovid-19 aşısı önerildi

İstanbul'da 15 TL'lik yola taksicini bakın kaç TL aldı! 'Üzerimde bir stres var' deyip savundu

Kaçak elektrik cezası kaç para oldu 2022 cezası ne kadar?

Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı! Kusurlu olan rektör bakın ne ceza aldı

Miraç Kandili ne zaman 2022 Miraç ne demek o gece neler oldu?