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80 yaşın üzerindekilere 4. doz Kovid-19 aşısı önerildi

80 yaşın üzerindekilere 4. doz Kovid-19 aşısı önerildi

İSVEÇ Halk Sağlık Müdürlüğü, 80 yaş ve üzerindekiler için Kovid-19 aşısının 4. dozunu tavsiye etti.

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Müdürlükten yapılan açıklamada, İsveç'te Kovid-19 vakalarının yayılımının hala yoğun olduğu belirtildi.

Açıklamada, yayılımın engellenmesi için 80 yaş ve üzerindekilere 4. doz aşı uygulanmasının önerildiği kaydedildi.

3. doz aşıyı olanların 4 ay geçtikten sonra 4. doz aşı olmaları istendi.

İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 501'e, vaka sayısı 2 milyon 397 bin 330'a yükseldi. Ülkede, Kovid-19'a yönelik kısıtlamalar 9 Şubat'ta tamamen kaldırılarak hayat normale dönmüştü.

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