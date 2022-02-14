Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan müzakere yolu mesajı Vazgeçin mesajı!

Rusya ve Ukrayna krizinde tarafların açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Ukrayna krizi için yeni mesaj: "AB ve NATO ile daimi görüşmeler mümkün değil ama anlaşma için her zaman bir şans var. Önerilerimiz bir bütün olarak dikkate alınmalı."

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, son günlerde hızla tırmanan Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, "ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı. Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ukrayna'nın NATO'ya katılmayı reddetmesinin, güvenlik garantileri ile ilgili Rusya'nın endişelerine yönelik yanıtın formüle edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko'un, "ülkesinin Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO'ya katılım adımından vazgeçebileceği" yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Rusya ve ABD ile NATO arasında güvenlik garantileri konusunda müzakere sürecine değinen Peskov, "Elbette, Ukrayna'nın NATO'ya katılma fikrini resmen reddetme yönündeki adım, Rusya'nın endişelerine daha anlamlı bir yanıtın formüle edilmesine önemli ölçüde yardımcı olur." dedi.

Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin, Pristayko'nun açıklamalarına tepki verdiğine dikkati çekerek, "Bu, Kiev'in dış siyaseti ile ilgili görüşünü değiştirme açısından oldubitti olarak kabul edilemez. Ülkenin anayasasında tamamen farklı hedeflerin belirtildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin açıklamaları

Diğer taraftan, ABD'li yetkililerden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin an meselesi olduğuna dair açıklama üstüne açıklama geliyor. Yeni haftayla birlikte gerilim zirve yaparken, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi'nden gerilimi düşürebilecek bir açıklama geldi.Büyükelçi Vadim Priştayko, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefinde esnek davranabileceğini söyledi. Bir başka deyişle üyelikten vazgeçilebileceğini ima etti.

Ancak çok geçmeden Ukrayna Büyükelçisi'nden yeni bir açıklama geldi.Priştayko önceki ifadesine açıklık getirdi.Ülkesinin NATO'ya üyelik girişimini gözden geçirmeyeceğini söyledi.

Öte yandan, İngiltere'den Ukrayna'ya destek geldi.Ukrayna'nın NATO'ya katılma ya da katılmama konusunda vereceği her kararın destekleneceği ifade edildi.

Bununla birlikte, İngiltere, Ukrayna'ya yeni bir askeri destek ve ekonomik yardım paketi üzerinde çalışıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, müttefiklerden bin 500 ton mühimmat aldıklarını açıkladı.

17 uçakla sevkedilen mühimmatın 180 tonu Amerika Birleşik Devletleri'nden..

ABD Başkanı Joe Biden ise haftasonu iki önemli telefon görüşmesi yaptı. Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Ardındani Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle konuştu.

Zelenski Biden'ı Ukrayna'ya davet etti. Ancak Beyaz Saray'dan yanıt gelmedi.