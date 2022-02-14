Gıda dışı harcamaya para kalmadı Mağazaların ciroları düştü

Birleşmiş Markalar Derneği’nin üyeleri arasında 2022 Ocak ayına ilişkin yaptığı anket, perakendecilerin cirolarında öngörülenin üzerinde bir kayıp yaşadıklarını ortaya koydu.

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Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) anketine göre, 2022 Ocak'ta aylık bazda perakende markalarının ciroları yüzde 20 azaldı. BMD Başkanı Sinan Öncel, bu düşüşteki ilk nedenin vatandaşın ihtiyaçlarını ertelemesinden kaynaklandığını söyledi. Yerli tüketicinin gıda dışı harcamalarını kısmaya devam etmesi bekleniyor.

Artan pahalılığın etkisiyle vatandaşın harcamalarını kıstığı, daha da kısacağı beklentileri ise perakendecinin yerliden umudunu kesip gelecek yabancı turistlere odaklanmasına yol açtı.

BMD anketine göre, perakende markalarının ciroları ocak ayında aralık ayına göre ortalama yüzde 20 azaldı.

Ocak cirolarının hemen her yıl aralık ayına göre ortalama yüzde 10 daha düşük kaldığı bilgisini veren BMD Başkanı Sinan Öncel, bu yıl normalin iki katı bir kayıpla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerinde de benzer bir sonucu gördüklerini bildiren Öncel, “Üyelerimizin yüzde 80’i AVM ve caddelerdeki mağazalarında ocak ayında aralık ayına göre daha düşük ciro ile kapattı. Ortalamada yüzde 20’lik bir ciro kaybı ile karşı karşıyayız” dedi.

“Mağazalara göre daha az olmakla birlikte e-ticaret cirolarında da gerileme var” diyen Öncel, “Ciroda beklentilerin üzerindeki kaybın iki nedenden kaynaklandığını düşünüyoruz. Birincisi yeni yılın ücret zamları şubatta yansıdığı için insanlar ihtiyaç alışverişlerini erteledi. İkincisi ise İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyen sert kış koşulları” diye konuştu.

Markaların yükünü taşıması zor

Soğuk hava ve kar yağışının yaklaşık 10 gün boyunca mağazaların müşteri trafiğini olumsuz etkilediğini dile getiren Öncel, “Bu ayın ilk yarısında da cirolarda istediğimiz düzeyi yakalayamadık. Ham madde ve navlun maliyetlerindeki yüksek artışa çözüm bulamamışken yılbaşından itibaren enerji maliyetlerinde iki katın üzerinde orantısız bir artışla karşı karşıya kaldık. Markalarımızın mevcut cirolarla bu yükü taşıyabilmesi çok zor görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öncel, “Acilen enerji başta olmak üzere maliyetlerdeki artışa bir çözüm bulmamız gerekiyor” dedi.

Umut yabancı turist

Öncel, yerli tüketicinin önümüzdeki aylarda gıda dışı harcamalarında kısıntıya gidebileceğini öngördüklerini belirterek, “Cumartesi günü açıklanan ekonomi paketindeki KDV indirimi gıda harcamalarına katkı sunacak ve benzer uygulamalar olumlu bir hava oluşturacak. Ancak bu yıl markalarımızın yabancı turistlerden beklentisi çok daha yüksek. Mart ayından sonra turizmle birlikte yabancı alışverişindeki canlanmanın markalarımızın cirolarına pozitif yansımasını bekliyoruz” dedi.

BKM verilerine göre 2021’de Türkiye’de yabancı kartlarla yaklaşık 150 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını bildiren Öncel, bu yıl bu hacmin 250 milyar TL’nin üzerine çıkabileceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.