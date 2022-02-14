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2. Elizabeth'in tahtının varisi Prens Charles'ın eşi Camilla da koronavirüse yakalandı

2. Elizabeth'in tahtının varisi Prens Charles'ın eşi Camilla da koronavirüse yakalandı

Geçen günlerde ikinci kez Kovid-19'a yakalanan Prens Charles'ın bu kez eşi Camilla'nın testi pozitif çıktı.

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İngiltere'de Prens Charles'ın eşi ve Cornwall Düşesi Camilla Rosemary'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İki kraliyet üyesinin de daha önce Kovid-19'a karşı tam aşılandığı açıklanmıştı.

Koronaya karşı tam olarak aşılanmıştı
Prens Charles'ın 2020'de ilk kez Covid-19'a yakalanmasından sonra hem Prens Charles hem de Cornwall Düşesi CamillaCovid-19'a karşı iki doz aşılanmış ve güçlendirici aşılarını almıştı. Charles ve Camilla Aralık ayında virüsün Omicron mutasyonunun yükseldiği sırada insanları üçüncü doz aşılarını yaptırmaya çağırmıştı. Çift basına yaptığı açıklamalarda, "Henüz aşı yaptırmamış veya aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşayan herkese, sadece yoğun bakım ünitelerimize bakmalarını ve orada çalışanları dinlemelerini rica ediyoruz. Tıpkı bizimde yaptığımız gibi, herkesi aşı olmaya çağırıyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.

İngiltere tahtının varisi
Geçtiğimiz hafta İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılına özel olarak yayınladığı bir mektupta, oğlu Prens Charles'ın kendinden sonra tahta geçeceğini ve eşi Camilla'nın ise kraliçe olarak anılmasını istediğini söylemişti.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth mesajında, "Zamanı geldiğinde ve oğlum Charles kral olduğunda, bana verdiğiniz desteğin aynısını ona ve Camilla'ya vereceğinizi biliyorum. Bana sunmaya devam ettiğiniz sadakat ve sevgi için sonsuz minnettarım” ifadesini kullanmıştı.

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