BIST 1.996
DOLAR 13,54
EURO 15,35
ALTIN 810,08
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe geçen sezon 25. hafta liderle aynı puandaydı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe geçen sezon 25. hafta liderle aynı puandaydı

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftası itibariyle Fenerbahçe geçtiğimiz senenin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Gollerde geride kaldı
Spor Toto Süper Lig’de 25 haftada 38 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise 25 haftada 47 gol atarken, 26 gol yedi.

Sıralamada düşüşte
Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda ligde 25. haftalar itibarıyla 51 puanla 3. sırada yer alıyordu. Galatasaray 51 puan 30 averaj ile lider, Beşiktaş 51 puan 27 averaj ile ikinci sırada yer alırken sarı-lacivertliler aynı puanla 21 averajla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda ise 40 puanla 6. sırada yer alırken lider Trabzonspor ile arasında 20 puan farkı bulunuyor.

Kupada erken elendi
Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Başakşehir’e uzatmalarda 2-1 yenilerek elenirken, bu sezon ise son 16 turunda Kayserispor’a 1-0 mağlup olarak geçtiğimiz sezona göre kupaya da erken veda etti.

ÖNCEKİ HABERLER
80 yaşın üzerindekilere 4. doz Kovid-19 aşısı önerildi
80 yaşın üzerindekilere 4. doz Kovid-19 aşısı önerildi
THY'den ayrılan İlker Aycı Hindistan Havayolları'na transfer oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı Hindistan Havayolları'na transfer oldu
Havalar ısındı patlıcan, salatalık, kabak 20 liranın altına düştü
Havalar ısındı patlıcan, salatalık, kabak 20 liranın altına düştü
İstanbul'da 15 TL'lik yola taksicini bakın kaç TL aldı! 'Üzerimde bir stres var' deyip savundu
İstanbul'da 15 TL'lik yola taksicini bakın kaç TL aldı! 'Üzerimde bir stres var' deyip savundu
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Bireysel başvuru tek tek sivrisineklerle mücadele etmek değil
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Bireysel başvuru tek tek sivrisineklerle mücadele etmek değil
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk AK Parti'nin oy oranını açıkladı Mustafa Şen'e tuzağa düştü tepkisi
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk AK Parti'nin oy oranını açıkladı Mustafa Şen'e tuzağa düştü tepkisi
10 milyon TL değerinde kusmuk! Yasadışı yollarla sokuldu: Mersin'de ele geçirildi
10 milyon TL değerinde kusmuk! Yasadışı yollarla sokuldu: Mersin'de ele geçirildi
Sürücüler dikkat! Yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! Yol ulaşıma kapandı
Tire Süt Kooperatifi'nden süte indirim açıklaması
Tire Süt Kooperatifi'nden süte indirim açıklaması
Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı! Kusurlu olan rektör bakın ne ceza aldı
Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı! Kusurlu olan rektör bakın ne ceza aldı