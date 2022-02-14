BIST 1.995
DOLAR 13,56
EURO 15,33
ALTIN 810,05
HABER /  POLİTİKA

AK Parti CHP arasında kaç puan fark var? Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'ı hüsrana uğratan anket!

AK Parti CHP arasında kaç puan fark var? Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'ı hüsrana uğratan anket!

AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP'nin oy oranlarına ilişkin son liste, 41 şehirde gerçekleştirilen çalışmanın ardından açıklandı.

Abone ol

Türkiye'de seçim tartışmaları kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor. Siyasi partiler 2023 yılındaki seçimler için çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor. Son olarak Asal Araştırma da "Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırması'nı" gerçekleştirdi. ASAL Araştırma Şirketi 28 ilde 1502 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

DEVA, Saadet ve Gelecek'e şok
Ankete katılan vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerden yüzde 32.9’u AK Parti, yüzde 26.4’ü CHP, yüzde 12.0’si İYİ Parti, yüzde 10.5’i HDP ve yüzde 8,5’i ise tercihini MHP’den yana kullanacağını ifade etti. Ankette, DEVA Partisi'ne oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 2.5, Saadet Partisi’ne oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 1,4, Gelecek Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 1.3 olarak belirlendi.



İnce, Sarıgül ve Erbakan yüzde 1'e kaldı
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne oy vereceklerin oranı yüzde 1,1, Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'ne oy vereceklerin oranı yüzde 1.0, Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 0.9 olarak belirlendi.



Vatandaşın sorunu: Ekonomi ve hayat pahalığı
Ankette vatandaşlara bir de “Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 76,5’i bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 8,6 ile “İşsizlik” cevabını verenler takip etti. “Kovid-19” yanıtı ise yüzde 4,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 3’lük bir kesim ise bu soruya “Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri” cevabını verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kırıkkale'de mantar toplamaya gitti tesadüfen 100 kilo göktaşı buldu! Binlerce dolara yurtdışına satılıyor
Foto Galeri Kırıkkale'de mantar toplamaya gitti tesadüfen 100 kilo göktaşı buldu! Binlerce dolara yurtdışına satılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Havalar ısındı patlıcan, salatalık, kabak 20 liranın altına düştü
Havalar ısındı patlıcan, salatalık, kabak 20 liranın altına düştü
İstanbul'da 15 TL'lik yola taksicini bakın kaç TL aldı! 'Üzerimde bir stres var' deyip savundu
İstanbul'da 15 TL'lik yola taksicini bakın kaç TL aldı! 'Üzerimde bir stres var' deyip savundu
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Bireysel başvuru tek tek sivrisineklerle mücadele etmek değil
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Bireysel başvuru tek tek sivrisineklerle mücadele etmek değil
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk AK Parti'nin oy oranını açıkladı Mustafa Şen'e tuzağa düştü tepkisi
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk AK Parti'nin oy oranını açıkladı Mustafa Şen'e tuzağa düştü tepkisi
Sürücüler dikkat! Yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! Yol ulaşıma kapandı
Tire Süt Kooperatifi'nden süte indirim açıklaması
Tire Süt Kooperatifi'nden süte indirim açıklaması
Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı! Kusurlu olan rektör bakın ne ceza aldı
Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı! Kusurlu olan rektör bakın ne ceza aldı
Miraç Kandili ne zaman 2022 Miraç ne demek o gece neler oldu?
Miraç Kandili ne zaman 2022 Miraç ne demek o gece neler oldu?
Kiralik ve daire fiyatlarında Türkiye'de yüzde 127 artışla ilk sıraya oturdu
Kiralik ve daire fiyatlarında Türkiye'de yüzde 127 artışla ilk sıraya oturdu
Daha önce de çalıp İstanbul'a kaçmışlardı! Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor
Daha önce de çalıp İstanbul'a kaçmışlardı! Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor