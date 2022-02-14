AK Parti CHP arasında kaç puan fark var? Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'ı hüsrana uğratan anket!

AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP'nin oy oranlarına ilişkin son liste, 41 şehirde gerçekleştirilen çalışmanın ardından açıklandı.

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Türkiye'de seçim tartışmaları kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor. Siyasi partiler 2023 yılındaki seçimler için çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor. Son olarak Asal Araştırma da "Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırması'nı" gerçekleştirdi. ASAL Araştırma Şirketi 28 ilde 1502 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.



DEVA, Saadet ve Gelecek'e şok

Ankete katılan vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerden yüzde 32.9’u AK Parti, yüzde 26.4’ü CHP, yüzde 12.0’si İYİ Parti, yüzde 10.5’i HDP ve yüzde 8,5’i ise tercihini MHP’den yana kullanacağını ifade etti. Ankette, DEVA Partisi'ne oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 2.5, Saadet Partisi’ne oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 1,4, Gelecek Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 1.3 olarak belirlendi.







İnce, Sarıgül ve Erbakan yüzde 1'e kaldı

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne oy vereceklerin oranı yüzde 1,1, Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'ne oy vereceklerin oranı yüzde 1.0, Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 0.9 olarak belirlendi.







Vatandaşın sorunu: Ekonomi ve hayat pahalığı

Ankette vatandaşlara bir de “Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 76,5’i bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 8,6 ile “İşsizlik” cevabını verenler takip etti. “Kovid-19” yanıtı ise yüzde 4,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 3’lük bir kesim ise bu soruya “Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri” cevabını verdi.