Kırıkkale'de mantar toplamaya gitti tesadüfen 100 kilo göktaşı buldu! Binlerce dolara yurtdışına satılıyor
KIRIKKALE'de çiftçilik işiyle uğraşan bir vatandaş, mantar için çıktığı araziden irili ufaklı yaklaşık 100 kilogram ağırlığında gök taşı topladı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde çiftçilik işiyle uğraşan Zeki Baran (52), 20 gün önce mantar toplamak için araziye çıktı. Kavak ağaçlarının çevresinde bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Baran, tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti.
Eline aldığı taşların ağırlığını fark edince gök taşı olduğundan şüphe etti. İrili ufaklı yaklaşık 100 kilogram kadar tarlasındaki bütün taşları toplayıp evine götürdü.
Diğer taşlara göre farklı bir yapıya sahip olduğunu görünce yaptığı araştırma neticesinde de taşların, gök taşı olduğunu tespit etti.
Zeki Baran, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, irili ufaklı yaklaşık 100 kilograma kadar tarlasından topladığı gök taşlarını satmak istediğini söyledi.