BIST 1.996
DOLAR 13,56
EURO 15,34
ALTIN 808,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Daha önce de çalıp İstanbul'a kaçmışlardı! Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor

Daha önce de çalıp İstanbul'a kaçmışlardı! Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir oto galeriden lüks cip çalan iki çocuğun yakalanması için polis çalışma başlattı. Arananların Kasım 2021'de de çaldıkları araçla İstanbul'a giden çocuklar olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Gece saat 02.00 sularında, Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki oto galeriye arka pencereden giren S.Ö. (14) ile A.Y. (13) çaldıkları ciple kaçtı.

Galeriye yakın bölgede lastiği patlayan aracı bırakan S.Ö. ile A.Y, oto galeriye dönerek başka bir cip çaldı. Polis, araç hırsızlığından sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlattı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisinden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık 2021 gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık 2021'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin, bir süre önce cezaevinden çıktıkları öğrenildi.

Oto galeri ortaklarından Atakan Enginyurt, gazetecilere, hırsızların lüks cipi çalarak kaçtığını söyledi.


Hırsızların bir an önce yakalanmasını temenni eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Galerici arkadaşlara da tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavidayla açmışlar, oradan girmişler. Sonrasında anahtarı alıp aracı çalıp gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyyam-ı biyz orucu faziletleri ve önemi nedir? Eyyam-ı biyz kaç gün tutulur?
Eyyam-ı biyz orucu faziletleri ve önemi nedir? Eyyam-ı biyz kaç gün tutulur?
Düşük ÖTV için lansman ötelendi Dacia Jogger Türkiye satış tarihi açıklandı
Düşük ÖTV için lansman ötelendi Dacia Jogger Türkiye satış tarihi açıklandı
AK Partili Hamza Dağ: Cumhur İttifakı karşısında 6 + 8 siyasi parti bir aradalar
AK Partili Hamza Dağ: Cumhur İttifakı karşısında 6 + 8 siyasi parti bir aradalar
2022 Kandil günleri Diyanet Miraç Kandili ne zaman?
2022 Kandil günleri Diyanet Miraç Kandili ne zaman?
Cemre ne zaman düşüyor 2022 havaya suya toprağa ne zaman düşecek?
Cemre ne zaman düşüyor 2022 havaya suya toprağa ne zaman düşecek?
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
İHA muhabirini tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü: İkinci şansın üçüncüsü...
İHA muhabirini tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü: İkinci şansın üçüncüsü...
Cengiz Ünder Marsilya'da yeniden küllerinden doğdu Fransız devi harekete geçti
Cengiz Ünder Marsilya'da yeniden küllerinden doğdu Fransız devi harekete geçti
8 gündür kayıp! Cüzdanı ve telefonu orada bulundu
8 gündür kayıp! Cüzdanı ve telefonu orada bulundu
Cemil Çiçek'ten hükümete çağrı: Birinci görev sorunlara yoğunlaşmak milleti yormak değil
Cemil Çiçek'ten hükümete çağrı: Birinci görev sorunlara yoğunlaşmak milleti yormak değil