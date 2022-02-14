BIST 1.996
DOLAR 13,56
EURO 15,34
ALTIN 808,83
HABER /  GÜNCEL

Eyyam-ı biyz orucu faziletleri ve önemi nedir? Eyyam-ı biyz kaç gün tutulur?

Eyyam-ı biyz orucu faziletleri ve önemi nedir? Eyyam-ı biyz kaç gün tutulur?

Arınma ayları olan faziletli 3 aylar Recep ayı ile birlikte başladı. Recep ayı içinde olan ve önemi büyük olan Eyyâm-ı biyz yani aydınlık günler 2022 yılında ne zaman sorusu ile gündemde. Eyyâm-ı biyz (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. Geceleridir. Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiş. Peki Eyyâm-ı biyz günleri hangi gün, oruç tutmak gerekir mi?

Abone ol

Arınma ayları olan faziletli 3 aylar Recep ayı ile birlikte başladı. Birçok müslüman bu ayları hakkıyla geçirmek için neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli araştırması yapıyor. Recep ayı içinde olan ve önemi büyük olan Eyyâm-ı biyz yani aydınlık günler 2022 yılında ne zaman sorusu ile gündemde. Eyyâm-ı biyz (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. Geceleridir. Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Eyyâm-ı biyz (aydınlık günler) orucu ne zaman? Recep ayının 13, 14, 15. günü neden önemli? 

Recep Ayı 2022 senesinde 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13. günü 14 Şubat Pazartesi, 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

Eyyâm-ı biyz(aydınlık günler) orucu ne zamandır ve önemi nedir?
Eyyâm-ı biyz (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu önemi nedir: 
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Hz. Muhammed hangi günlerde, aylarda oruç tutardı: 
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı “tamamıyla” oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın “çoğu” olarak anlamak daha isabetlidir.

 Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların “Eyyâm-ı biyz” denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı.

Ancak muhtemelen sıkıntıya ve hâlsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Düşük ÖTV için lansman ötelendi Dacia Jogger Türkiye satış tarihi açıklandı
Düşük ÖTV için lansman ötelendi Dacia Jogger Türkiye satış tarihi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hâlâ pozitif demişti! Emine Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hâlâ pozitif demişti! Emine Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
2022 Kandil günleri Diyanet Miraç Kandili ne zaman?
2022 Kandil günleri Diyanet Miraç Kandili ne zaman?
Denizli'de ormanlık alanda 13 gün sonra ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu: Meğer...
Denizli'de ormanlık alanda 13 gün sonra ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu: Meğer...
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
İHA muhabirini tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü: İkinci şansın üçüncüsü...
İHA muhabirini tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü: İkinci şansın üçüncüsü...
Cengiz Ünder Marsilya'da yeniden küllerinden doğdu Fransız devi harekete geçti
Cengiz Ünder Marsilya'da yeniden küllerinden doğdu Fransız devi harekete geçti
8 gündür kayıp! Cüzdanı ve telefonu orada bulundu
8 gündür kayıp! Cüzdanı ve telefonu orada bulundu
Cemil Çiçek'ten hükümete çağrı: Birinci görev sorunlara yoğunlaşmak milleti yormak değil
Cemil Çiçek'ten hükümete çağrı: Birinci görev sorunlara yoğunlaşmak milleti yormak değil
Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)