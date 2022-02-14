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Cemil Çiçek'ten hükümete çağrı: Birinci görev sorunlara yoğunlaşmak milleti yormak değil

Cemil Çiçek'ten hükümete çağrı: Birinci görev sorunlara yoğunlaşmak milleti yormak değil

AK Parti hükümetlerinde bakanlık görevlerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarına değindi ve asıl sorunun ülke sorunlarının nasıl çözüleceği olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Konuşulması gereken konu, ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceği, millet bunu bekliyor" açıklamasını yaptı. Çiçek, "Erdoğan'ın adaylığı konusunda, 'kişisel görüşünüz' nedir?" sorusuna  " Kural belli... Sayın Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde, 'hukuken hiçbir engel yok." yanıtını verdi. 

"Cumhurbaşkanı adaylığı" tartışmalarına ilişkin olarak, Çiçek, "Süresi belli... Kuralı belli... Kimin karar vereceği belli.  Öyleyse bugün yapılan ülkeye yararlı bir tartışma değil.  Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanlığı seçimine, 16 ay var.  Bu hatayı geçmişte de yaptık... Konuyu bir sancıya çevirdik... Olurdu olmazdı tartışmasıyla, Türkiye'yi 1.5 yıl meşgul ettik. Aynı yanlışı bugün tekrarlamanın kime, ne yararı var? Ülkeye ne yararı var?" dedi. 

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Çiçek şu ifadeleri kullandı: "Konuşulması gereken konu, ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceği... Millet bunu bekliyor.  Millet adına görev yapanların birinci görevi, ülke sorunları üzerine yoğunlaşmak... Milleti daha fazla yormak değil.  Ülkenin birliğini korumaktan söz ediyoruz ama bir yandan da ortamı geriyoruz... Kırıyoruz, döküyoruz... Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz.

Erdoğan'ın adaylığı

Erdoğan'ın adaylığı konusunda, "kişisel görüşünüz" nedir?
Cemil Çiçek'in yanıtı:  Kural belli... Sayın Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde, "hukuken hiçbir engel yok."  Meclis'te... Anayasa görüşmelerinde... Bütün bunlar konuşuldu... "Türkiye kararını verdi."  Ülkenin bunca meselesi varken bugün, "Bu konuyu tartışmak" doğru değil... Sadece toplumu yorar, ülkeyi gerer."

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