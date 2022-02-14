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Deprem Uzmanı Naci Görür deprem belirtileri için konuştu! Hangi tahminler doğru?

Deprem Uzmanı Naci Görür deprem belirtileri için konuştu! Hangi tahminler doğru?

İstanbul depremi için "Eli kucağında" diyerek sık sık uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, deprem tahmincileriyle ilgili konuştu. Deprem olmadan önce belirtilerin olup olmadığıyla ilgili yer hareketlerinde değişim olabileceğini söyleyen Görür konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür özellikle sosyal medyada var olan "deprem tahmini uzmanları" ile ilgili konuştu. Deprem öncesinde oluşabilecek değişimlerin olduğunu söyleyen Görür, tam kestirim yapılabilecek yöntemin olmadığını söyledi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şunları söyledi:
"Bazı arkadaşlarım deprem öncesi olabilecek bazı belirtilerden bahsedip soru soruyor. Arkadaşlar, bir fay hattında depremden önce elektrik, manyetik, akustik, jeodezik, termal, jeokimyasal, hidrolojik ve sismik değişimler olabilir. Bütün bu değişimler gelişmiş deprem ülkelerinde faylara yakın yerlerde kurulmuş istasyonlarla inceleniyor. Ama henüz daha bu değişimlerden yola çıkarak bilimsel anlamda deprem kestirimi yapılabilecek bir yöntem bulunamadı. Siz bakmayın bizdeki deprem tahmini yaptığını düşünen kimi sorumsuz komiklere. Sevgiyle..."

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