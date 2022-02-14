Market zincirlerinden peş peşe KDV indirimi açıklaması Migros Şok BİM indirimler yansıtıldı mı?
Gıda ürünlerinde yüzde 1'e düşen KDV sonrası gözler marketlere çevrildi. Migros, Happy Center, Şok gibi marketlerden açıklamalar tek tek gelmeye başladı. Bunun yanı sıra indirimleri takip etmek için uygulamanın yolda olduğu Bakan Nureddin Nebati tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimi yansıtmayanlara ağır cezaları son dakika açıklamasında duyurmuştu.
Gıda perakendecileri de güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüler. Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e inen KDV’nin ardından gözler raflara çevrildi.
Üyeleri arasında BİM’den CarrefourSA’ya Migros’tan Şok’a kadar tüm büyük gıda perakendecilerini bulunduran Gıda Perakendecileri Derneği’nden yapılan açıklamada da, şu ifadelere yer verildi:
“Umudumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sağlanan KDV indiriminin gıda sektörünün enflasyona karşı topyekûn bir seferberliğe başlamasına vesile olmasıdır. Esasen maliyet enflasyonu yaşamaktayız....
Bu nedenle üreticisinden nakliyecisine, tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarımıza gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etmek için çağrı yapıyoruz. Gelin, devletimizin desteğini kısa vadeli ve geçici bir çözüm olarak değil; gıda sektörünün yarınlarını güvenle inşa etmemizi sağlayacak bir dönüşüm fırsatı olarak görelim.”