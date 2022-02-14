Market zincirlerinden peş peşe KDV indirimi açıklaması Migros Şok BİM indirimler yansıtıldı mı?

Bu nedenle üreticisinden nakliyecisine, tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarımıza gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etmek için çağrı yapıyoruz. Gelin, devletimizin desteğini kısa vadeli ve geçici bir çözüm olarak değil; gıda sektörünün yarınlarını güvenle inşa etmemizi sağlayacak bir dönüşüm fırsatı olarak görelim.”