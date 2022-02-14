Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı! Artık geçiş yapamayacaklar

Araç sahipleri dikkat!... Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu....

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Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

KGM'den yapılan açıklamada "Daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek." denildi.

Yeni düzen 31 Mart 2022'den itibaren başlayacak. OGS etiketine sahip araç sahiplerinin bankalara giderek ücretsiz HGS etiketine sahip olacağını ve hesaplarının da buna dönüştürüleceği açıklandı.