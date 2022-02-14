Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu

Orlando’da düzenlenen Kuzey Amerika’nın en önemli mutfak ve banyo ürünleri fuarına 60 ülkeden 400’e yakın marka katıldı. 60 binden fazla profesyonelin ziyaret ettiği Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı’nda (KBIS) kompoze yüzeyler sektöründe Türkiye’yi temsil eden tek marka Coante oldu.

Abone ol

Orlando'da 8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'na (KBIS) bu yıl 60 ülkeden 369 marka katılım gösterdi. Teknoloji ve tasarım ile birleştirerek 4 yılda pazar lideri olmayı başaran Coante, kompoze yüzeyler sektöründe fuara katılan tek Türk firması oldu.

Doğanın en sert minerallerinden birisi olan kuvarsı dünyanın en gelişmiş Breton teknolojisiyle bir araya getirerek mutfak, banyo tezgahı, merdiven gibi alanlarda kullanılmak üzere estetik ürünler üreten Coante, Kuzey Amerika'nın sektördeki en önemli fuarında klasik ürünlerinin yanı sıra yeni “Ultra Serisi”ni de tanıttı.

“17 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Kompoze taş sektörünün pek çok ülkede hızla büyümesi nedeniyle yurt dışı fuarlara önem verdiklerini belirten Coante Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem, “Artık doğallık, hijyen, sağlamlık ve tasarım özellikleri ile öne çıkan kuvars yüzeyler tüm dünyada giderek daha fazla talep görüyor. 4 sene gibi kısa bir süre içinde Türkiye'de pazar lideri olmamızın yanı sıra, 17 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı artırmak için pandemi süreci ve diğer krizlere rağmen faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. KBIS, en son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği, ilham verici, etkileşimli bir platform olduğu için sektörümüz adına Türkiye'yi burada temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.