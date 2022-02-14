BIST 1.986
DOLAR 13,60
EURO 15,39
ALTIN 811,35
HABER /  EKONOMİ

Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu

Orlando’da düzenlenen Kuzey Amerika’nın en önemli mutfak ve banyo ürünleri fuarına 60 ülkeden 400’e yakın marka katıldı. 60 binden fazla profesyonelin ziyaret ettiği Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı’nda (KBIS) kompoze yüzeyler sektöründe Türkiye’yi temsil eden tek marka Coante oldu.

Abone ol

Orlando'da 8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'na (KBIS) bu yıl 60 ülkeden 369 marka katılım gösterdi. Teknoloji ve tasarım ile birleştirerek 4 yılda pazar lideri olmayı başaran Coante, kompoze yüzeyler sektöründe fuara katılan tek Türk firması oldu.

Doğanın en sert minerallerinden birisi olan kuvarsı dünyanın en gelişmiş Breton teknolojisiyle bir araya getirerek mutfak, banyo tezgahı, merdiven gibi alanlarda kullanılmak üzere estetik ürünler üreten Coante, Kuzey Amerika'nın sektördeki en önemli fuarında klasik ürünlerinin yanı sıra yeni “Ultra Serisi”ni de tanıttı.

“17 ülkeye ihracat yapıyoruz”
Kompoze taş sektörünün pek çok ülkede hızla büyümesi nedeniyle yurt dışı fuarlara önem verdiklerini belirten Coante Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem, “Artık doğallık, hijyen, sağlamlık ve tasarım özellikleri ile öne çıkan kuvars yüzeyler tüm dünyada giderek daha fazla talep görüyor. 4 sene gibi kısa bir süre içinde Türkiye'de pazar lideri olmamızın yanı sıra, 17 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı artırmak için pandemi süreci ve diğer krizlere rağmen faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. KBIS, en son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği, ilham verici, etkileşimli bir platform olduğu için sektörümüz adına Türkiye'yi burada temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin panik söylemi Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını uçurdu
ABD'nin panik söylemi Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını uçurdu
Cemre düşmesi tarihleri 2022 ilk cemre düştü mü?
Cemre düşmesi tarihleri 2022 ilk cemre düştü mü?
KDV indirimiyle ilgili tatsız iddia Cem Küçük 'başka dedikodular var' deyip açıkladı
KDV indirimiyle ilgili tatsız iddia Cem Küçük 'başka dedikodular var' deyip açıkladı
Merkez Bankası duyurdu! Limitler yükseltildi Alışverişlerde de uygulanabilecek
Merkez Bankası duyurdu! Limitler yükseltildi Alışverişlerde de uygulanabilecek
Recep ayı 15. günü ne zaman Diyanet 2022 Recep ayı takvimi
Recep ayı 15. günü ne zaman Diyanet 2022 Recep ayı takvimi
Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Erbakan elektrik faturası ödeyecek mi?
Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Erbakan elektrik faturası ödeyecek mi?
Bu hastalık özellikle kadınlarda görülüyor! Gizli tehlike ölümcül olabilir: Üzüntü sonrası...
Bu hastalık özellikle kadınlarda görülüyor! Gizli tehlike ölümcül olabilir: Üzüntü sonrası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri yolunda KDV indirimi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri yolunda KDV indirimi mesajı
14 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 ilde yattı
14 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 ilde yattı
1915 Çanakkale Köprüsü’nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı dev proje erken açılıyor
1915 Çanakkale Köprüsü’nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı dev proje erken açılıyor