Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri yolunda KDV indirimi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BAE'ye iade-i ziyarete gitti.. Türkiye ile BAE arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için yeni anlaşmalar imzalanırken 10 milyar dolarlık yatırım masada olacak. Erdoğan ziyaret öncesi basın açıklaması yaptı ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleriyle normalleşme görüşmeleri kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın 24 Kasım 2021’de Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ardından BAE’ye bugün iade-i ziyarette bulunuyor. Erdoğan, BAE ziyaretinde El Nahyan tarafından resmi törenle karşılanacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım süreçleri olacak.

Havalimanında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlendik. BAE Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkıda bulunuyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Yüksek teknoloji, girişim sermayesi ve start up firmaları bağlamında ortaklıklar tesis edilmesi, geleceğe dönük iş birlikleri açısından öne çıkıyor. Bildiniz üzere Dubai salgın şartlarına rağmen EXPO'ya ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat'ta sergi alanımı da ziyaret edeceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan basının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı: Emine Erdoğan'ın durumu:

Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü o henüz pozitif. Eşim şu anda tedavisine devam ediyor. Hamdolsun süreci hafif bir şekilde devam ettiriyor. Fiyat artışlarıyla mücadele:

Bu konuyla ilgili bakanlar açıklamalarını yaptılar. Denetim ekipleriyle beraber attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlar için şiddetli cezai müeyyide uygulayacağız. Ukrayna-Rusya gerilimi:

Biz bölgedeki gelişmeleri ki en önemlisi Ukrayna-Rusya krizi. Bunu da görüşeceğiz ve ne adımlar atabiliriz.

Anlaşmalar imzalanacak

Erdoğan ile El Nahyan arasındaki baş başa görüşmelerin ardından iki ülke arasında heyetlerarası görüşmeler yapılacak. Türkiye ile BAE arasında 24 Kasım 2021’de başlayan yatırım sürecinin ardından ticari ve ekonomik işbirliklerini içeren yeni anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan’ın Nahyan’ın daveti üzerine geniş bir heyetle yapacağı iki günlük resmi ziyaretinde Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan, ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece önemli olan ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai’de temaslarda bulunacak. Dubai Expo’da Türk Milli Günü’nün açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, BAE’li işadamlarıyla bir araya gelerek yeni yatırım imkânlarını değerlendirecek.

Ticaret hacmi arttırılacak

ürkiye ile BAE arasında ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 7.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. BAE ile ticarette “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” öne çıktı. Erdoğan, BAE ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular. Bu yatırım planını uygulamaya koymak suretiyle daha farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız. Türkiye, jeopolitik konumu, beşeri sermayesi, etkinlik alanı, üretim gücü ve istikrar sağlayıcı rolü ile bir cazibe merkezi haline gelmiştir” demişti.