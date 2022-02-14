BIST 1.982
DOLAR 13,58
EURO 15,38
ALTIN 810,73
HABER /  SPOR

Galatasaray galibiyetinden sonra Giresunspor belini doğrultamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray galibiyetinden sonra Giresunspor belini doğrultamadı

Ligdeki son galibiyetini 20. Haftada 1-0’lık sonuçla Galatasaray deplasmanında alan Çotanaklar, o maçtan sonra oynadığı 5 karşılaşmada galip gelemedi.

Abone ol

44 yıl sonra Süper Lig’de mücadele eden GZT Giresunspor, son 5 maçında 3 puanı bir arada göremedi.

21. Haftada sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 kaybeden Yeşil Beyazlılar, 22. Haftada kaleci Okan Kocuk’un maçın uzatma dakikalarında bir penaltıyı iki kere kurtardığı Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

23. Haftada kendi evinde Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 kaybeden Giresunspor,

24. Haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 ve son olarak da Fenerbahçe’ye kendi evinde 2-1 mağlup oldu.

20. Haftada 25 puanla sıralamada 14. basamakta bulunan GZT Giresunspor, üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından 25. Haftayı 26 puanla küme düşme potasının içinde 17. sırada tamamladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da polis cinayetinde şok detay! Meğer arabadaki erkek...
Foto Galeri Bursa'da polis cinayetinde şok detay! Meğer arabadaki erkek... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Biden'ı Kiev'e davet etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Biden'ı Kiev'e davet etti
Zeytin, peynir, çay, makarna kaç para oldu 2022 KDV indirimiyle yeni fiyat listesi
Zeytin, peynir, çay, makarna kaç para oldu 2022 KDV indirimiyle yeni fiyat listesi
Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı 29 Ocak 4 Şubat son durum
Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı 29 Ocak 4 Şubat son durum
Doktorun tek bir sözüyle bıraktı 40 yıldır ağzına değdirmedi
Doktorun tek bir sözüyle bıraktı 40 yıldır ağzına değdirmedi
İYİ Parti'de DEVA ve Gelecek Partisi rahatsızlığı! Meral Akşener huzursuz oldu Kılıçdaroğlu hedefte
İYİ Parti'de DEVA ve Gelecek Partisi rahatsızlığı! Meral Akşener huzursuz oldu Kılıçdaroğlu hedefte
İndirime giren yiyecek ürünleri hangisi sıvı yağ-un-şeker kaç para olacak?
İndirime giren yiyecek ürünleri hangisi sıvı yağ-un-şeker kaç para olacak?
KDV'yi indirmeyene ağır ceza geliyor! Bebek bezi ve tuvalet kağıdı için de çağrı yaptı
KDV'yi indirmeyene ağır ceza geliyor! Bebek bezi ve tuvalet kağıdı için de çağrı yaptı
Elektrik faturalarında indirim çarşamba günü yapılacak! Abdulkadir Selvi, kulisleri yazdı
Elektrik faturalarında indirim çarşamba günü yapılacak! Abdulkadir Selvi, kulisleri yazdı
Olay yeri Çekmeköy! İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı
Olay yeri Çekmeköy! İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı
Kahramanmaraş'ta bel fıtığına yakalandı özel sandalye üretti! Sipariş yağıyor tedavi edici özelliği var: Fiyatı bakın ne kadar
Kahramanmaraş'ta bel fıtığına yakalandı özel sandalye üretti! Sipariş yağıyor tedavi edici özelliği var: Fiyatı bakın ne kadar