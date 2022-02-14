Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı 29 Ocak 4 Şubat son durum

Fahrettin Koca 29 Ocak - 4 Şubat arası illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklamasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Geçtiğimiz haftaya göre vaka sayıları en çok artan iller değişti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni haftalık vaka haritasını paylaştı: "29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Covid-19 vaka sayısı geçen haftaya göre üç büyük şehirde yükseldi. Vakaların İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 olduğu görüldü.

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

Geçtiğimiz hafta tablo nasıldı?

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı insidans haritasına göre, 22-28 Ocak tarihleri arasında il bazında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.



