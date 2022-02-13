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Koronavirüste Deltacron alarmı! Aynı anda görülüyor

Koronavirüste Deltacron alarmı! Aynı anda görülüyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, haftalık bilgilendirme raporunda, 'Deltacron' ismindeki mutant virüsün resmi olarak tespit edildiğini açıkladı. 'Deltacron', Delta varyantı ile Omicron varyantına aynı anda yakalanan hastalarda görülüyor.

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Koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken son olarak Birleşik Krallık'tan çarpıcı bir açıklama geldi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, daha önce varlığını kabul etmediği mutant virüs 'Deltacron' varyantının resmi olarak tespit edildiğini duyurdu.

NY Post'ta yer alan habere göre; Delta varyantı ile Omicron varyantına aynı anda yakalanan hastalarda görülen 'Deltacron'un hibrit bir virüs olduğu bildirildi. Varyantın ne kadar bulaşıcı olduğuna veya etkisine dair henüz herhangi bir bilgi olmadığı da belirtildi.

Toplam kaç vaka olduğu net olarak açıklanmasa da, 'Deltacron' vakalarının şu anda düşük olduğu ifade edildi.

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