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TBMM aradan sonra yeniden buluşuyor Semra Güzel'in dosyası komisyonda

TBMM aradan sonra yeniden buluşuyor Semra Güzel'in dosyası komisyonda

TBMM Genel Kurulu, 3 Şubat'ta verdiği aradan sonra 15 Şubat Salı günü toplanacak.

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Meclis, yaklaşık 12 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.

Genel Kurulda, Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli iş birliği konularını içeren uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri görüşülecek.

 Komisyonların gündemi
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, perşembe günü AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanacak.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Soruşturmaya devam edilebilmesi için Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar veren Hazırlık Komisyonu, bu yöndeki raporunu 8 Şubat'ta Karma Komisyon'a sunmuştu.

Karma Komisyon, Güzel hakkındaki iki ayrı dokunulmazlık dosyasını görüşecek, bu kapsamda Hazırlık Komisyonu raporunu da gözeterek Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verecek.

Dışişleri Komisyonu, perşembe günü AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanacak. Toplantıda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 7 kanun teklifi müzakere edilecek.

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu'nun çarşamba günkü toplantısında, Kamu Denetçiliği Kurumu 2021 Yılı Raporu ele alınacak.

KİT Alt Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyonda, salı günü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları ile Türk Reasürans AŞ, çarşamba günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, perşembe günü ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.

Bu arada siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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