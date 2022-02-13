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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Şubat'ta BAE'ye gidiyor 'Manidar' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Şubat'ta BAE'ye gidiyor 'Manidar' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14-15 Şubat tarihindeki ziyaretinde, ikili ilişkiler değerlendirilecek; masada ise yeni anlaşmalar yer alacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İkili ilişkiler ve iş birlikleri ele alınacak
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları masaya yatırılacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Yeni anlaşmalar imzalanacak
Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

Erdoğan BAE basınına yazdı: Manidar

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirliklerinde yayınlanan Khaleej Times gazetesinin Türkiye özel eki için bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, "İnanıyorum ki, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. İlişkilerimizdeki yakınlaşmanın küresel rekabetin yükseldiği bir dönemde gerçekleşmiş olması ayrıca manidardır." dedi.

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