AFAD Türkiye'nin afet haritasını çıkardı 23 bin deprem oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için AFAD 2017'de Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi'ni başlattı.