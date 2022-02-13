AFAD Türkiye'nin afet haritasını çıkardı 23 bin deprem oldu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı afet risk haritasına göre, Türkiye'de 2021'de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi olayı ile 39 heyelan meydana geldi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için AFAD 2017'de Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi'ni başlattı.
Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel, arazide incelemede bulundu ve bugüne kadar 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı.
Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.
Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı.