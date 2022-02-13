Mustafa Kemal Çiçek A Haber'e çıktı CHP'yi eleştirdi Muharrem İnce 'partiden ihraç edin' dedi

Sabah yazarı Melih Altınok A Haber'de sunduğu programına konuk ettiği Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek'i, Muharrem İnce'nin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettirmesine tepki göstererek, "CHP'yi ve "unsurlarını" eleştirmeyi partiden kovulma gerekçesi sayacaksanız, niçin CHP'den ayrılıp yeni parti kurdunuz?" dedi.

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CHP’yi zehir zemberek sözlerle eleştirerek ayrılan ve Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, CHP’yi eleştiren partilileri Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Önceki akşam A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu "Sebep Sonuç" programına konuk olan Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Çiçek'in CHP'yi eleştirileri, partisinin genel başkanı Muharrem İnce'yi kızdırdı.

Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek ve Disiplin Kurulu Üyesi Tolgahan Erdoğan, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Parti yönetimi tarafından haber verilmeyen iki isim de disipline sevkedildiklerinden, partinin yaptığı açıklama sosyal medya üzerinden paylaşılınca haberdar oldu.

"Disipline sevk gerekçesi ise ‘ana muhalefeti eleştirmek’ olarak gösterildi"

Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medya hesabından “İhraç istem nedenim, istifa ettiğim ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir. Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır” mesajını paylaştı. Çiçek ve Erdoğan’ın disipline sevk gerekçesi ise ‘ana muhalefeti eleştirmek’ olarak gösterildi. Genel Başkan Muharrem İnce imzalı dilekçede, “Daha önce sözlü uyarıda bulunmuş olmamıza karşın ulusal basında ve sosyal medyada iktidar partisinin yerine doğrudan ana muhalefet partisini hedef alan açıklamalarınızı sürdürmekte ısrar etmektesiniz. Parti politikalarımızla ve Genel Başkan olarak şahsımın açıklamalarıyla ters düşen paylaşımlar yapmayı sürdürmektesiniz. Partimizin Genel Disiplin Kurulu Başkanı olmanız sıfatıyla sorumlu olduğunuz çalışma alanı dışında, açıklamalarınıza ve sosyal medya paylaşımlarınıza özen göstermeniz konusunda gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

"Hani içiniz dışınız birdi Muharrem Bey?"

Programına konuk ettiği ismin disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki gösteren Melih Altınok, "Yayınıma çıktı diye adam kovmak yakışıyor mu?" yazısında Muharrem İnce'yi bu sözlerle eleştirdi:

"Programda tam iki saat söz verdiğim Mustafa Kemal Bey de programınızdaki Atatürkçü ve yurtsever perspektifi layıkıyla anlattı... Mahmut Övür'ün zor soruları karşısında da Memleket Partisi'ni ve genel başkanını aslanlar gibi savundu.

Ayrıca partinizde CHP'yi ve "unsurlarını" eleştirmeyi partiden kovulma gerekçesi sayacaksanız, niçin CHP'den ayrılıp yeni parti kurdunuz?

Keriz silkelemek, sağ gösterip sol vurmak için mi?

Hani içiniz dışınız birdi Muharrem Bey?

Ne çabuk döküldü tabelanızın boyası?

Öyle ya, Ekrem İmamoğlu'nun pahalı saat merakından falan bahsedilmesi sizi niçin Murat Ongun'dan bile daha fazla rahatsız ediyor?

Onca yurtsevere hayal satıp peşinizden sürüklerken "Tutmazsa İmamoğlu'na yanlarım" diye hesap yapmış mıydınız? Yoksa bu "cinlik" sonradan mı geldi aklınıza?

Tablo ortada... Siyaset tarihimize sıradan bir tabela particisi olarak geçtiniz.

Şizofren dediğiniz CHP'lileri zaten kaybetmiştiniz... İkbalini düşünmeyen samimi dershane öğretmeni pozlarınızı samimi bulan yurtseverlere, muhafazakârlara da ne olduğunuzu gösterdiniz.

Bu saatten sonra İmamoğlu'nun ne işine yarayacaksınız o da meçhul?"