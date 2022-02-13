Bursa'da kuru temizlemecilik yapan esnaf buldu ceplerden çıkan paranın miktarını duyan inanamadı

Ben bu işi 40 yıldır yapıyorum. Müşterilerimin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde bu zamana kadar 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldum. Hepsini sahiplerine iade ettim.