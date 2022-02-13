BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  EKONOMİ

KDV indirimleri marketlere yansıyacak mı? Ticaret Bakanı Muş'tan talimat!

KDV indirimleri marketlere yansıyacak mı? Ticaret Bakanı Muş'tan talimat!

Gıdadaki KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesi sonrası gözler marketlerde. Bakan Mehmet Muş'tan son dakika açıklaması geldi: 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirterek, "81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gıda ürünlerinde KDV indirimlerine ilişkin denetimlerin yapılacağını bildirdi:

1) Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz.

81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız.

2) Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın.

Hangi ürünlerin fiyatı inecek?

Karar Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri;

Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

İlgili Haberler
KDV indirimi sonrası marketlerde beklenen yeni fiyatlar Pirinç makarna çay süt peynir yumurta şeker KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe gireceği tarih belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
AFAD Türkiye'nin afet haritasını çıkardı 23 bin deprem oldu
Foto Galeri AFAD Türkiye'nin afet haritasını çıkardı 23 bin deprem oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den Puma'ya Filistin'i desteklediği için boykot
İsrail'den Puma'ya Filistin'i desteklediği için boykot
Eskişehir Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 standart bilet ücreti
Eskişehir Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2022 standart bilet ücreti
Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2022 tam/öğrenci kaç para oldu?
Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2022 tam/öğrenci kaç para oldu?
Omicron ile influenza çocuklarda aynı anda patladı
Omicron ile influenza çocuklarda aynı anda patladı
Ankara Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 YHT sefer saatleri
Ankara Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 YHT sefer saatleri
TBMM aradan sonra yeniden buluşuyor Semra Güzel'in dosyası komisyonda
TBMM aradan sonra yeniden buluşuyor Semra Güzel'in dosyası komisyonda
Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor en pahalısı Almanya oldu
Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor en pahalısı Almanya oldu
Temel gıda ürünleri ne demek hangi yiyecekleri kapsıyor?
Temel gıda ürünleri ne demek hangi yiyecekleri kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Şubat'ta BAE'ye gidiyor 'Manidar' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Şubat'ta BAE'ye gidiyor 'Manidar' demişti