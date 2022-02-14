İYİ Parti'de DEVA ve Gelecek Partisi rahatsızlığı! Meral Akşener huzursuz oldu Kılıçdaroğlu hedefte

ALTI muhalefet liderinin bir araya geldiği 'Ahlatlıbel Zirvesi'nin en mutsuz ismi İYİ Parti lideri Meral Akşener oldu. İsmail Saymaz'ın kulis haberine göre, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun tavırları Akşener'i rahatsız etti. Akşener toplantıda çok az konuşurken, İYİ Parti kulisleri fena halde karıştı.

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Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle bir araya gelen 6 muhalefet partisinin cumartesi günü gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di” dedi. İyi Parti lideri Akşener’in o gece pek konuşmadığına dikkati çeken Saymaz, “İyi Parti'nin bir ağır topu” dediği kaynağının şu sözlerini aktardı:

İlerde bunların istekleri zirve yapar!

“Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi...”

Kılıçdaroğlu, aday olmak için herkese tavize hazır

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini savunan İyi Partili yetkili, "Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

DEVA Partisi seçim barajı yüzde 5 olursa ittifaka katılmayacak

Toplantıya dair edindiği kulis bilgileri de aktaran Saymaz, “Deva ve Gelecek'in Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları ise netleştirilmedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın Seçim Kanunu'nda yapacağı değişikliği görmek istediklerini söylüyor. Barajın yüzde 5'e indirilmesi Millet İttifakı'nda hesapları bozabilir” dedi.