Altılı masanın şansı var mı? Ahmet Hakan kestirmeden söyledi

6 muhalefet liderinin buluştuğu masanın yankıları sürüyor. "Altılı masanın başarılı olup olmayacağına ilişkin Ahmet Hakan, "Pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa... Evet, var." dedi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Toplantıya ilişkin tartışmalar devam ederken, muhalefetin başarılı olup olmayacağı merak ediliyor.
Cumhur İttifakı ortaklarına göre "6 benzemez" olarak niteledikleri partilerin çözüm üretmeleri mümkün değil.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Altılı masanın şansı var mı?" başlıklı yazısında bu konuya kısa ama net ifadelerle böyle özetledi:
"Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden... Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
Eğer...
Pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa... Evet, var.
Eğer...
Pahalılık önlenirse, enflasyon düşerse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunursa... Hayır, yok."
Toplantıda kimler vardı?
Çalışma yemeğinde "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şekli ele alınmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ev sahipiliğinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Altılı masada neler konuşuldu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen altı muhalefet partisinin liderlerinin 5 saat 15 dakika süren zirvesinde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusunun açılmamasına özen gösterildi ve son aşamaya kadar isim konuşulmaması, prensipler üzerinden sürecin yürütülmesi görüşünü benimsendi. Toplantıda, altı partinin uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş konusundaki anayasa paketi madde madde yeniden konuşuldu ve genel çerçeve çizilerek, hazır bekleyen sekreteryaya açıklama hazırlanması talimatı verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada da paketteki düzenlemelere işaret edildi. Yeni sistem için hazırlanan anayasa paketinin duyurulacağı tarihin 28 Şubat olarak belirlenmesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tartışılan “helalleşme” vurgusu nedeniyle özellikle dikkati çekti. Liderlerin sembolik olarak bu tarihi seçtikleri ve Kılıçdaroğlu’nun da bu görüşü desteklediği ifade edildi. Liderler, bundan sonra daha sık bir araya gelmek ve yol haritasını aşama aşama hayata geçirmek konusunda uzlaşıya vardı. Seçim sonrasına dair de açıklamada örtülü olarak “geniş koalisyona” işaret edildi.