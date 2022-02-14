Altılı masanın şansı var mı? Ahmet Hakan kestirmeden söyledi

6 muhalefet liderinin buluştuğu masanın yankıları sürüyor. "Altılı masanın başarılı olup olmayacağına ilişkin Ahmet Hakan, "Pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa... Evet, var." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Toplantıya ilişkin tartışmalar devam ederken, muhalefetin başarılı olup olmayacağı merak ediliyor.

Cumhur İttifakı ortaklarına göre "6 benzemez" olarak niteledikleri partilerin çözüm üretmeleri mümkün değil.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Altılı masanın şansı var mı?" başlıklı yazısında bu konuya kısa ama net ifadelerle böyle özetledi:

"Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden... Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:

Eğer...

Pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa... Evet, var.

Eğer...

Pahalılık önlenirse, enflasyon düşerse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunursa... Hayır, yok."

Toplantıda kimler vardı?

Çalışma yemeğinde "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şekli ele alınmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ev sahipiliğinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.