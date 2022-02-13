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Pervin Buldan'dan 6'lı toplantıya kavgada söylenmeyecek sözler: HDP'nin yarısı etmezler

Pervin Buldan'dan 6'lı toplantıya kavgada söylenmeyecek sözler: HDP'nin yarısı etmezler

6 muhalefet partisinin HDP'siz ittifakını eleştiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerden biri hariç diğerlerinin oy toplamının HDP'nin yarısı olamayacağını söyledi.

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İZMİR'de partililere seslenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'siz bir siyaset anlayışının olamayacağını vurgulayarak bir araya gelen 6 muhalefet partisine eleştiride bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partinin toplantısına HDP'nin davet edilmemesine değinen Buldan, 6 partiden biri hariç diğerinin oy toplamının HDP'nin yarısı edemeyeceğini söyledi.

"Yolumuz üçüncü yoldur"
Ayrı bir yoldan yürüyeceklerine dikkat çeken Buldan, "Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacak. Biz öyle kolay lokma değiliz" ifadelerini kullandı.

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