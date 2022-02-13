Necati Şaşmaz evli mi kaç kere evlendi gizli tuttuğu Amerikalı ilk eşi kimdir?

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteri ile nam salan oyuncu Necati Şaşmaz olaylı boşanması ve mehdi iddialarının ardından İbo Show'a konuk oldu. Necati Şaşmaz'ın hayatı yeniden merak edildi. 50 yaşında olan Necati Şaşmaz aslen Harputlu, Zaza asıllı. iki kez evlilik yapan Necati Şaşmaz'ın ilk eşi Amerikalı Clarie olmuştur. ikinci eşi Nagehan Şaşmaz'dan 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştır.

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Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Necati Şaşmaz İbo Show yeni sezonun konuklarından biri oldu. Son hali ilgi çeken Necati Şaşmaz'ın hayatı da yeniden merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteri ile nam salan Necati Şaşmaz aslen Elazığ Harputlu. İki kez evlilik yapan Necati Şaşmaz ilk evliliğini 2001 yılında Amerikalı Claire ile yaptı. Çok kısa süren bu evlilik gizli tutuldu. Necati Şaşmaz bilinen evliliğini ise 2012 yılında kendisinden yaşça küçük 1992 doğumlu Nagehan Kaşıkçı ile yapmıştır. Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu olan çift 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştır.

Boşandığı eşi Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz hakkında ilginç iddialar ortaya atmış ve Şaşmaz'ın mehdi olduğunu iddia ettiğini söylemişti. Ayrıca Necati Şaşmaz'ın çocuklarını eşinden kaçırmaya çalıştığı da o dönem ortaya atılan iddialar arasındaydı.

Necati Şaşmaz kimdir: Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971, Elazığ) Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanı. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanındı.

Zaza asıllı olan Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı. Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yaptı. 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Bir süre Ukrayna'ya giden Necati Şaşmaz, daha sonra yine Türkiye'ye döndü.

Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.

2009'da Yazete adında bir haber sitesi kurmuştur.

Necati Şaşmaz evlilkleri: 2001 yılında iş için gittiği ABD'de Claire B. ile evlendi, aynı yıl boşandı. 2004-2008 yılları arasında Yasemin Öztürk ile birlikte oldu. Daha sonra 2010'da Nur Fettahoğlu ile çıkmaya başlayan Necati Şaşmaz 2012'de Nur Fettahoğlu'ndan ayrıldı ve ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 12 Aralık 2012 tarihinde Ömer Lütfi Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu. 2019'da taraflar çekişmeli boşanma davası açtı.

Ekim 2020'de eşi Nagehan Kaşıkçı, illegal yollardan delil elde ettiği gerekçesiyle Necati Şaşmaz'a 12 yıl hapis istemiyle dava açtı. Aynı gerekçeden kayınpederi Ahmet Kaşıkçı da Şaşmaz'a dava açtı. Ancak Şaşmaz beraat etti. 2021 yılında boşanma davası sonuçlandı