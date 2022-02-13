Wall Street Journal yazdı: Ukrayna'nın en büyük silahı Türkiye

RUSYA ile Ukrayna arasındaki geriliminde tansiyon gittikçe yükseliyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde de sonuç çıkmadı. ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük silahının Türk İHA ve SİHA'ları olduğunu yazdı.

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Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından gerilen ipler son dönemde kopma noktasına geldi. Batı ülkelerinin de müdahil olması ve Belarus ve Rusya'nın kısa bir süre önce Ukrayna sınırına yakın noktalarda askeri tatbikata başlaması da gerilimi artırırken önceki gece kritik bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde kamuoyunun merakla beklediği netice çıkmadı ve tansiyon iyice gerildi.

"Ukrayna'nın Rusya'ya karşı silahı Türk İHA ve SİHA'ları"

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı en büyük silahını ise açıkladı. Gazete, "Ukrayna'nın SİHA'ları Rusya'nın devasa askeri avantajının bir kısmını ortadan kaldırabilir" başlığını kullandı. Ukrayna'nın Türk İHA ve SİHA'larını bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullandığını ve şimdi Rusya'ya karşı daha geniş kapsamlı bir savaş için hazır olduğunun dile getirildiği analizde Ukrayna ordusunun ilk SİHA saldırısı ile geçen ekim ayında Rusya'ya ait bir obüsü imha ettiği de hatırlatıldı.

"Fırsat sunuyor"

Bu gelişme üzerine Rusya'nın Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya yeni ve gelişmiş silahlar sağlayarak Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiği yönünde şikayetleri olduğunu yazan gazete, "130 bin asker Ukrayna sınırına konuşlandı. ABD, işgal uyarısı yaparken Türk İHA ve SİHA'ları Ukrayna'ya Rusya'nın devasa askeri avantajını ortadan kaldırabilecek bir fırsat sunuyor" yorumunu yaptı.

Wall Street Journal, Rusya'nın askeri ve silah bazında büyük bir avantajı olduğunu ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin eski olduğunu yazarken Türkiye'de yabancı parçalarla tamamlanan İHA ve SİHA'ların Azerbaycan tarafından Rusya’nın müttefiki Ermenistan’a karşı da kullanıldığı yazıldı.