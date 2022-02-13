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Esenler’de öldürülen 27 yaşındaki gencin katil zanlısı kardeşi çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenler’de öldürülen 27 yaşındaki gencin katil zanlısı kardeşi çıktı

İstanbul Esenler’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Esenler Nine Hatun Mahallesi’nde saat 17.35’te meydana gelen olayda 27 yaşındaki M.D., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda M.D.'yi kardeşi B.D.’nin öldürdüğü tespit edildi.

Ekipler, kardeşini öldüren şüpheliyi cinayetin hemen ardından Atışalanı Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kardeşini öldürdüğü ruhsatsız tabanca ise Kemer Mahallesi’nde bir çöp konteynırında bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., ‘kasten öldürme’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

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