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Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye girerse parçalanır! Yeni Şafak yazarı uyardı

Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye girerse parçalanır! Yeni Şafak yazarı uyardı

Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'nin asıl hedeflerden biri olabileceğini ve savaşa itilmesi halinde parçalanabileceğini söyledi.

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Dünyanın gözünü diktiği Rusya NATO geriliminde savaş gerilimini arttıran ABD ile ilgili Yusuf Kaplan'dan çarpıcı bir analiz geldi. Kaplan "Hedef, Türkiye’nin kuşatılması ve savaşa itilerek boğulması olabilir mi?" başlıklı yazısında Türkiye'nin hedefmiş gibi hazırlık yapıp ancak asla savaşa girmemesini söyledi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Türkiye’nin sanki hedef Türkiye imiş gibi hazırlık yapması ve asla bir savaşa girmemesi çok önemli. Eğer Rusya-Ukrayna kapışmasında Türkiye savaşa sürüklenirse, parçalanır -Allah muhafaza." düşüncesini dile getirdi. 

ABD, olayları tırmandırıyor ama muhtemelen savaş filan olmayacak. İşin arkasında Soros mu var, acaba? Asıl soru şu: Hedef, Türkiye’nin kuşatılması ve savaşa itilerek boğulması olabilir mi? Bu soruyu aslâ yabana atmayalım.

Kaplan yazısında, "Son çeyrek yüzyıla yakından baktığımızda, ABD’nin, Avrupa’nın her alanda gerilediğini, Rusya’nın ve Çin’in ise başta ekonomik ve siyasî alanlar olmak üzere, askerî ve stratejik alanlarda da çok büyük mesafeler katettiğini görüyoruz. Ve bu arada Türkiye, savunma sanayisinde ihracat yapacak, Batılı yüksek teknolojiye dayalı silahlar üreten ülkelerle yarışacak kadar büyük mesafe katetti: Karabağ’da bir haftada ne yapabileceğini gösterdi hem Rusya’ya hem Avrupa’ya hem de Amerika ve tabii Çin’e. Türkiye, hiç olmadığı kadar güçlü geliyor ve bir asır içinde bölgenin dengelerini altüst edecek tarihî bir sıçrama gerçekleştirebilir… Türkiye’nin sanki hedef Türkiye imiş gibi hazırlık yapması ve asla bir savaşa girmemesi çok önemli. Eğer Rusya-Ukrayna kapışmasında Türkiye savaşa sürüklenirse, parçalanır -Allah muhafaza." ifadesini kullandı. 

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