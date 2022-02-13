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İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde nüfusmatik hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde nüfusmatik hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Nüfusmatikler” ülke genelinde yaygınlaştırılarak, 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

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İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan “Nüfusmatik” uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan Nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlara işlemelerini daha kolay yapabilme imkanı sağlandı.

Bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem yaptı
İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan Nüfusmatiklerde bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra kimlik kartı işlemleri (Bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme vb.), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.

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