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Binali Yıldırım Sıra Gecesi’nde gençlerle buluştu hedef belirledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Binali Yıldırım Sıra Gecesi’nde gençlerle buluştu hedef belirledi

AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım, İstanbul Bağcılar'da AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Sıra Gecesi”nda gençlerle bir araya geldi. Yıldırım, "Daha iyiyi her zaman arayacağız. Ona mükemmel deniyor. Hangi işi yaparsanız yapın mükemmellik her zaman hedefiniz olsun. " dedi.

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AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları, önemli isimleri konuk ettiği “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” etkinliklerini bu kez “Sıra Gecesi” olarak düzenledi. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’ndeki program için davetlilerin minderlerde rahatça oturacağı bir şark köşesi oluşturuldu.

Lise ve üniversiteli öğrencilerin yerlerini almasından sonra AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım tesise geldi. Coşkuyla karşılanan Yıldırım’a Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da eşlik etti.

"Mükemmellik hedefiniz olsun"
Dünyanın belirli aşamalardan geçtiğini söyleyen Yıldırım, “Gençler şu anda içinde bulunduğumuz dönem bilgi çağı. Akıl terinin alın terinden daha fazla işe yaradığı para ettiği bir döneme giriyoruz. Bu dönem esasında Türkiye için çok büyük avantaj ve çok büyük fırsat. Akıl teri genç beyinlerde. Sizin akıl teriniz, bilginiz, bilgiye erişiniz onu üretmeniz ve ticarileştirmeniz Türkiye’nin en büyük sermeyesi, en büyük güvencesidir. Gençlerle büyüklerin ilişkisini şöyle tanımlıyorum. ‘Yaşlıların tecrübesi, gençlerin enerjisi, Türkiye’nin güvencesi. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Birbirimizden ayrı kalırsak hiçbir şey yapamayız. Unutmayın daha iyi, iyinin düşmanıdır. Daha iyiyi her zaman arayacağız. Ona mükemmel deniyor. Hangi işi yaparsanız yapın mükemmellik her zaman hedefiniz olsun. Gayretimizi kesintisiz sürdürmeliyiz” dedi.

Metaverse'ün tanımını yapan Yıldırım, 10-15 yıl içinde her şeyin çok değişeceğini, şu anki mesleklerin yarısının yok olacağını, yeni sektör ve mesleklerin ortaya çıkacağını söyledi.

"Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz"
Gençleri gördüğünde farklı bir şekilde duygulandığını söyleyen Çağırıcı ise, “Siyasete gençlik kollarında başlayan bir abiniz, amcanızım. İnşallah geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Bizlere göre çok şanslısınız. Çünkü böyle büyüklerimiz ve değerlerimiz var. Değer verdiklerimizi değerlerle buluşturan gençlik kolu başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çağırıcı, kütüphanelerden yüzme havuzlarına ve inşaatlarına başlanan kütüphane ile e-spor merkezine kadar yapılan projeleri de anlattı.

Türkü söyleyip çiğ köfte yediler
Konuşmaların ardından sahne alan sanatçılar, başta Erzincan olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yörelerine özgü türküleri seslendirdi. Yıldırım da “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü gençlerle birlikte söyledi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı salonda misafirlere çiğ köfte de ikram edildi. Gecede Yıldırım, öğrencilerin kurdaki dalgalanmadan sevdiği yemeklere kadar gündeme ve özel hayatına ilişkin soruları cevaplandırdı.

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