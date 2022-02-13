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Kocaeli'de kırmızı ışıkta duran iki otomobile silahlı saldırıda 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de kırmızı ışıkta duran iki otomobile silahlı saldırıda 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile ateş açılması sonucu 2 kadın öldü, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile, arkalarından gelen otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından ateş açıldı.

Kurşun isabet eden Emine Çöp (27) ile kuzeni Tuğçe Temiz (22) yaşamını yitirdi, yaralı halde aracıyla kaçmak isterken yaklaşık 500 metre ileride tıra çarparak duran diğer otomobilin sürücüsü Alihan K. (26) ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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