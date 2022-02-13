KDV indirimi ne zaman uygulanacak? İndirime girecek temel gıda ürünleri hangisi?

Enflasyon ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e ineceğini müjdeledi. En kısa sürede fiyatlara yansıması beklenen bu fiyat güncellemesinin ardından birçok vatandaş temel gıda ürünleri neler, temel gıda ürünleri listesinde neler var araştırması yapmaya başladı. İşte indirime girecek temel gıda ürünler güncel listesi..

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Temel gıda ürünleri neler araştırması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Enflasyon ile mücadele kapsamında temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e düşeceğini müjdeleyen Erdoğan, devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapıldı dedi. Bu açıklamanın ardından temel gıda ürünleri neler sorusu merak edildi.

Erdoğan ne dedi: Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapıldı. Erdoğan açıklamasında “Vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Düzenlemeyi yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Bu gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz." İfadelerini kullandı

Temel gıda ürünleri listesi nelerdir?

Et

Yumurta

Süt

Peynir

Pirinç

Mercimek, Nohut, Fasulye vb. bakliyat ürünleri

Sebze ve meyveler.

Protein , yağ gibi besinler.

Çay

Zeytin

KDV indirimi ne zaman uygulanacak:

KDV ürünleri uygulanacak ürünlerin isimleri kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin Pazartesi gününden itibaren uygulanmasını beklediğini belirterek "Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz" dedi.