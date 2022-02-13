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ABD Rusya Ukrayna savaşını bu yüzden istiyor! ABD'li siyasetçi Kuzey Akım planını açıkladı

ABD Rusya Ukrayna savaşını bu yüzden istiyor! ABD'li siyasetçi Kuzey Akım planını açıkladı

ABD'li siyaset uzmanı David Hendrickson, Washington'un Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmak için Ukrayna etrafında 'savaş histerisi' yarattığını vurguladı. Hendrickson'a göre bölgede silahlı çatışma yaşanmayacak.

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Colorado College Profesörü Hendrickson, National Interest için kaleme aldığı "Neden Washington Ukrayna yüzünden aklını yitirdi?" başlıklı yazıda, Ukrayna ve çevresinde giderek artan savaş söylemlerini analiz etti.

ABD makamlarının başlangıçta varsayımsal bir silahlı çatışma çıkma olasılığına inanmış olamayacaklarını, yalnızca dış politikadaki durumdan kendi bencil çıkarları için yararlanmaya çalıştıklarını belirten Hendrickson, "Görevlerini iyi niyetle yerine getiren medyanın yaydığı savaş korkusunun şahinlere büyük faydalar sağladığı yadsınamaz. LNG satmak isteyen kesimler, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının açılmasını önleme kampanyalarında önemli bir ilerleme kaydetti" dedi.
Ukrayna'ya silah sevkiyatının ABD'deki silah endüstrisinin çıkarlarını tatmin ettiğini yazan Hendrickson, böylece Rus karşıtı koalisyonun ise Moskova'yla ilişkileri tamamen koparmak için Kongre'den yasal yetkiler aldığını vurguladı.

Ukrayna ve çevresinde silahlı çatışma yaşanmayacağı görüşünü de paylaşan Hendrickson, "Amerikan istihbaratının icat ettiği savaş, tam bir saçmalık" ifadelerini kullandı.

Silahlı çatışma yaşanmayacağı için ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bunu 'sağlam devlet adamlığı' sayesinde sağladıklarını ve caydırıcılığın başarılı olduğunu söyleyeceklerini kaydeden Hendrickson, Rusya-Belarus tatbikatı sonrası Rus birliklerinin ülkelerine dönmesi sonucunda bölgedeki Rus askerlerinin sayısındaki azalmanın da Biden yönetiminin akıllı liderliğinin bir sonucu olarak gösterileceğinin altını çizdi.

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