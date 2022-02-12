Dünya merakla bekliyordu! Putin ve Biden görüştü; Bedeli ağır olur

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, tüm dünyanın beklediği ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşme 1 saatin ardından sona erdi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Biden'ın Putin'i uyardığı aktarıldı.

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Ukrayna-Rusya hattında tansiyon art arda yapılan açıklamalar sonrası yükseliyor. Herkesin merakla beklediği ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik Görüşme 1 saatin ardından sona erdi.

Bıden'dan Putin'e uyarı: Bedeli ağır olur

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Biden Putin'e, ABD'nin diplomasi ve 'diğer senaryolar' için hazır olduğunu, eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse kararlı ve hızlı bir karşılık olacağını söyledi. Biden, 'Ukrayna'nın işgali büyük acılara yol açar ve Rusya'nın politik duruşunu zayıflatır.' dedi." ifadelerine yer verildi.

Rusya-Ukrayna krizi

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme ihtimalinin artması nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personellere ülkeden ayrılma talimatı vermişti. Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın, 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Ukrayna’yı işgal edebilme ihtimali olduğunu ifade etmişti.