İsmail Kartal: İlk defa istatistikler karşılığını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1'lik Giresunspor galibiyetini yorumladı, "İlk defa istatistikler karşılığını verdi" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şimdiye kadar pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğunu söylediğini vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bazı maçlarda hiç bir bahanede bulunmadan elimdeki oyuncular en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. Bütün gayretim iyi, mücadele eden Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadele koymak isteyen karakterli bir takım niyetimdeyim" dedi.

Maçta üstün oyunlarının karşılığını aldıklarını kaydeden Kartal, "İlk defa istatistikler karşılığını verdi. Bugüne kadar istatistikler lehimize olsa dahi sonuçlar iyi olmamıştı. Üç gün önce hak etmeden kupaya veda ettik. Takım üç gün oynamasına karşın bugün bu takım 120 kilometre koştu. Rakip takım teknik direktörü Hakan (Keleş) Hoca da "Bugün Fenerbahçe iyi oynadı" dedi. İyi oyuncuların takıma katılması galibiyeti getirdi. Birazcık daha zamanlamaların doğru yapsaydık daha farklı da kazanabilirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız karakter koydular. Hafta içi çok iyi çalıştık. Her ne kadar taraftarlarımızı üzdüysek ki bunun farkındayız, bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz" açıklamalarını yaptı.

"İstediğiniz oyun bu muydu?" sorusuna ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hala bugünkü oyun değil. Bugünkü oyuna ilave etmemiz gereken bölümler var. Elimizde bununla birlikte kadroda olmayan sakat ve cezalı oyuncular var. Bu oyunumuzu geliştirmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Biz çok çalışıyoruz. Zamanla ilgili bir şey. Zamanla bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah devam ederiz" yanıtını verdi.