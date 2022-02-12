Türkiye 12 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 448 bin 347 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 143 milyon 940 bin 936'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Şubat 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 73 bin 526 oldu.

Ağır hasta ve aşı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyla ilgili "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." ifadelerini kullandı.

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