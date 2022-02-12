BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti

Fenerbahçe, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Abone ol

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 2. dakikada  Chiquinho'nun golüyle öne geçti.

Golden sonra baskısını süreden Giresunspor ikinci golü bulamadı. Maçın 30. dakikasında sahneye çıkan Enner Valencia, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe geri döndü
İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe'de 53. dakikada Dimitris Pelkas, topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Maçın geri kalan bölümünde iki takım da pozisyonlar üretse de topu ağlara göndermeyi başaramadılar.

Giresunspor'da maçın 82. dakikasında Perez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Pelkas'ın golü skoru belirledi ve sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ara transfer dönemi bitti! Liste açıklandı: İşte Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu...
Foto Galeri Ara transfer dönemi bitti! Liste açıklandı: İşte Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için seyahat uyarısı
Edirne'de 2 otomobil çarpıştı! Kazayı gören vatandaşlar film gibi izledi
Edirne'de 2 otomobil çarpıştı! Kazayı gören vatandaşlar film gibi izledi
SGK'ya e-Devlet'ten 305 milyon başvuru
SGK'ya e-Devlet'ten 305 milyon başvuru
Pazar fiyatlarında 10 TL'lik indirim! 25 TL'den 15 TL'ye düştü: Yeni ürünler piyasaya girdikten sonra...
Pazar fiyatlarında 10 TL'lik indirim! 25 TL'den 15 TL'ye düştü: Yeni ürünler piyasaya girdikten sonra...
Ankara'da TIR'ı geçmek için manevra yaptı! Takla atıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var
Ankara'da TIR'ı geçmek için manevra yaptı! Takla atıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Hiç kimseden korkmuyoruz' deyip 16 Şubat için kanıt istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Hiç kimseden korkmuyoruz' deyip 16 Şubat için kanıt istedi
Boş baklavadan sonra boş tost çıktı fiyatını duyan şaştı kaldı! Gaziantep Tostçu Erol açıkladı: 22 yılda maliyeti...
Boş baklavadan sonra boş tost çıktı fiyatını duyan şaştı kaldı! Gaziantep Tostçu Erol açıkladı: 22 yılda maliyeti...
Niğde'de bir evde patlama oldu! 2 kişi yaralandı
Niğde'de bir evde patlama oldu! 2 kişi yaralandı
Fatih Altaylı'dan elektrik faturalarıyla ilgili "3'lü geçirme" yazısı! Elektrikte tüketiciye akıllı sayaç tuzağı
Fatih Altaylı'dan elektrik faturalarıyla ilgili "3'lü geçirme" yazısı! Elektrikte tüketiciye akıllı sayaç tuzağı
Vatandaşlarına çağrı yaptı: Ukrayna'yı bir an evvel terk edin
Vatandaşlarına çağrı yaptı: Ukrayna'yı bir an evvel terk edin