BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de 2 otomobil çarpıştı! Kazayı gören vatandaşlar film gibi izledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de 2 otomobil çarpıştı! Kazayı gören vatandaşlar film gibi izledi

EDİRNE’de yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobille arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise film gibi izledi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne Medrese Ali Bey Mahallesinde Talat Paşa Caddesinde meydana geldi. Çevrede kazayı gören vatandaşlar ise yol kenarında kalabalık bir şekilde kazayı film izler gibi seyretti. İddiaya göre, Yaya geçidinde yayalar yol vermek için bekleyen otomobile Hüseyin Girgin kontrolünde olan 17 HT 785 plakalı otomobil sürücüsü Salih Karabacak İdaresindeki 22 SSA 101 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her 2 otomobilde yolcu olarak bulunan Mesut Girgin ve Burak Karabacak yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için diğer sürücülere uyarılarda bulundu. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
50 bin TL ödül koydu! 'Kaç gündür çıldırmak üzereyim' deyip acılı anne seslendi: Çok korkmaya başladım
Foto Galeri 50 bin TL ödül koydu! 'Kaç gündür çıldırmak üzereyim' deyip acılı anne seslendi: Çok korkmaya başladım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu’ndan 4 değişiklik
Emre Belözoğlu’ndan 4 değişiklik
SGK'ye e-Devlet'ten 305 milyon başvuru
SGK'ye e-Devlet'ten 305 milyon başvuru
TESK Başkanı Bendevi Palandöken KDV indirimi kararını değerlendirdi
TESK Başkanı Bendevi Palandöken KDV indirimi kararını değerlendirdi
Ankara'da TIR'ı geçmek için manevra yaptı! Takla atıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var
Ankara'da TIR'ı geçmek için manevra yaptı! Takla atıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var
Boş baklavadan sonra boş tost çıktı fiyatını duyan şaştı kaldı! Gaziantep Tostçu Erol açıkladı: Amacımız...
Boş baklavadan sonra boş tost çıktı fiyatını duyan şaştı kaldı! Gaziantep Tostçu Erol açıkladı: Amacımız...
Niğde'de bir evde patlama oldu! 2 kişi yaralandı
Niğde'de bir evde patlama oldu! 2 kişi yaralandı
Fatih Altaylı'dan elektrik faturalarıyla ilgili "3'lü geçirme" yazısı! Elektrikte tüketiciye akıllı sayaç tuzağı
Fatih Altaylı'dan elektrik faturalarıyla ilgili "3'lü geçirme" yazısı! Elektrikte tüketiciye akıllı sayaç tuzağı
Vatandaşlarına çağrı yaptı: Ukrayna'yı bir an evvel terk edin
Vatandaşlarına çağrı yaptı: Ukrayna'yı bir an evvel terk edin
Güngören'deki yangından yürek yakan haber! Ölen işçi sayısı 5'e yükseldi binada 1 ceset daha bulundu
Güngören'deki yangından yürek yakan haber! Ölen işçi sayısı 5'e yükseldi binada 1 ceset daha bulundu
Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?