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50 bin TL ödül koydu! 'Kaç gündür çıldırmak üzereyim' deyip acılı anne seslendi: Çok korkmaya başladım

İhlas Haber Ajansı
50 bin TL ödül koydu! 'Kaç gündür çıldırmak üzereyim' deyip acılı anne seslendi: Çok korkmaya başladım

ANTALYA’da 29 yaşındaki oğlundan 41 gündür haber alamayan anne, 50 bin TL ödül verileceğini belirttiği ilan ile oğlunu şehrin her noktasında aramaya başladı. G

50 bin TL ödül koydu! 'Kaç gündür çıldırmak üzereyim' deyip acılı anne seslendi: Çok korkmaya başladım

Antalya’da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı.

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50 bin TL ödül koydu! 'Kaç gündür çıldırmak üzereyim' deyip acılı anne seslendi: Çok korkmaya başladım

Balkı’ya annesi Ruken Gökçen, hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı. 

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50 bin TL ödül koydu! 'Kaç gündür çıldırmak üzereyim' deyip acılı anne seslendi: Çok korkmaya başladım

Ruken Gökçen’e, akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi.

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50 bin TL ödül koydu! 'Kaç gündür çıldırmak üzereyim' deyip acılı anne seslendi: Çok korkmaya başladım

Polis Merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. 

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