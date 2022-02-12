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Boş baklavadan sonra boş tost çıktı fiyatını duyan şaştı kaldı! Gaziantep Tostçu Erol açıkladı: 22 yılda maliyeti...

Boş baklavadan sonra boş tost çıktı fiyatını duyan şaştı kaldı! Gaziantep Tostçu Erol açıkladı: 22 yılda maliyeti...

Gaziantepli bir tostçu, ekmeğin arasına ketçap ve biber koyarak yaptığı ‘Boş Tostu” 2 TL’den satınca sosyal medyada gündem oldu.

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Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, atom, çikolatalı kavurmalı, muzlu, karışık, kaşarlı, gibi birçok çeşit tost yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştığı için ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu, bu kez de yarım ekmek arasına ketçap ve biber koyarak 2 TL'den satmaya başladı.



Bir süre önce sosyal medya hesabından, “Sadece 1 dilim, evet yanlış duymadınız 1 dilim kaşar ve 1 dilim sucuk maliyeti 2 TL. Esnaf bu maliyetle nasıl iş yapacak. Allah sonumuzu hayır etsin” paylaşımı yapan tostçu Erol boş tost ile ilgili "Bu tostu ben, çırak olarak tostçuluğa başladığım 2000 yılında o zamanın parası 100 kuruşa satıyordum. Kötü bir tost da değil aslında. Şu an 20 TL'den başlayıp, 50 TL'ye kadar giden bir fiyat arasında tost satışı yapıyoruz." dedi.



"22 yılda boş tostun fiyatı da yaklaşık 20 kat artmış"
Tostçu Erol "Aradan geçen 22 yılda boş tostun fiyatı da yaklaşık 20 kat artmış. 22 yıl önce bu tosttan çok satardık. Amacımız, hem insanlara nostalji yaşatmak, hem de her şeyin ateş pahası olduğu bir dönemde insanlara değişik bir alternatif sunmak." ifadelerini kullandı. 2 TL’den satılan boş tost sosyal medyada da gündem oldu.



"Boş baklava"
Tatlı fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ‘Tatlının tadı kaçtı' yorumları artarken, bazı kentlerde ise içinde fıstık, kaymak, ceviz gibi ürünlerin eksik olduğu ‘Boş Baklava' satıldığıyla ilgili sosyal medyada görseller dün paylaşılmaya başlanmıştı. Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar, Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, boş baklava için, “Bu baklava olmaz. Olsa olsa hamurlu tatlı olur” değerlendirmesi yaparken.



"Bir üst ürün 7.9 TL ile boş kutu olmalı"
Ünlü yazar Can Yılmaz sosyal medya hesabından “İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim. Müthiş bir Ar-Ge ürünü. Tebrik ediyorum. Bir üst ürün 7.9 TL ile boş kutu olmalı. İzini doldurmak yine size bırakılıyor” şeklinde boş baklavaya tepki göstermişti.

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