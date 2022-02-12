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Aksaray'da vahşet! Karısının boğazını kesip 4 yerinden bıçakladı

Aksaray'da vahşet! Karısının boğazını kesip 4 yerinden bıçakladı

AKSARAY’da bir adam ekmek bıçağıyla eşinin önce boğazını kesti sonra da 4 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu da elinden bıçakla yaralandı.

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Olay, Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokakta bulunan Yar Apartmanının 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö. daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerden bıçakladı.

Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı. Apartman sakinlerinin kavga seslerini duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Döndü Ö. ile elinden yaralanan kızı A.Ö. ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yüksel Ö.’nün peşine düşerken, 16 yaşındaki A.Ö. babasının kendini bıçaklamadığını, ayırmak isterken yaralandığını söyledi.Yüksel Ö.’nün bacanağı olduğu ifade eden Kamil Ç. (52), “Bir değil, beş değil. Bu adamı atın içeri. Kocası yaptı kocası. Benim bacanağım olur” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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