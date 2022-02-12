Karagümrük kalecisi soğuktan titremişti! Emiliano Viviano: Atatürk Olimpiyat Stadı, İzlanda’dan daha soğuk

Karagümrük’ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Konyaspor maçında üşümesiyle ilgili olarak “Olimpiyat Stadı, İzlanda’dan daha soğuktu” dedi. Viviano, taraftarların menemen teklifi için de “Beraber menemen yiyelim” ifadelerini kullandı.

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Karagümrük’ün İtalyan file bekçisi Emiliano Viviano, İhlas Haber Ajansı’na çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’nda Konyaspor karşısında üşüyen görüntüsü hafızalara kazınan Viviano, Olimpiyat Stadı için “İzlanda’da, Faroe Adaları’nda ve Estonya’da maça çıktım ama böyle bir soğuk görmedim” dedi ve sobayla poz vererek, maçlarda soba kullanmanın iyi olabileceğini ifade etti.

“Kalabildiğim kadar kalmak istiyorum”

Karagümrük forması giymekten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Emiliano Viviano, “Kendi adıma burada olmaktan dolayı ve Karagümrük forması giymekten dolayı çok mutluyum. Başkan Süleyman Hurma’yla, Serkan Hurma’yla ve Sportif Direktör Murat Akın’la çok iyi bir ilişkim var. Aile ortamımız var. Başarı da buradan geliyor diyebilirim. Devamını getirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar ligde belki beklediğimiz altında kaldık ama daha iyisini yapacağız. Bir takım zorluklar da peşimizi bırakmadı. Ama sezon sonuna kadar puan durumunda daha yukarıya çıkacağız. Genel olarak hislerim pozitif. Burada kalabildiğim kadar kalmak isterim. Kupada ilk defa çeyrek final yakaladık. Kupa çok büyük bir hedef ve büyük bir konsantrasyon koyduk. Orada da sonuna kadar gidip en iyisini yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“İzlanda’da bu kadar üşümedim”

Konyaspor ile oynanan ve 5-4 kazanılan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, soğuktan titrediği görüntüler hatırlatılan Emiliano Viviano, bu anlarda taraftarların kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek “Taraftarlarla aramızda benim ve takımın çok büyük ve güzel bir bağ var. Son maçta beni daha fazla desteklediler çünkü saha şartları gerçekten zordu. İkinci yarıda ismime tezahüratlar yapıldığını duydum. Uzatma dakikalarında da destek verdiler. Bu durum benim için çok güzel bir şey. Zorlu ve garip bir maçı geride bıraktık. 5-4 kazandık ama bu maçı hava şartlarıyla değerlendirmek gerekiyordu. Çok ilginç bir durum oldu. Üşüdüğüm zamanlar daha önce de olmuştu. İzlanda’da, Estonya’da ve Faroe Adaları’nda da üşüdüğüm zamanlar olmuştu ama Konya maçı çok farklıydı, gerçekten çok üşüdük. Ama taraftarlar da sağ olsun çünkü ellerinden geldiği kadar bizi maçın içinde tuttular” açıklamasını yaptı.