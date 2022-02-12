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MetroPOLL Araştırma Ocak ayı ittifak anketi sonuçlarını açıkladı! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

MetroPOLL Araştırma Ocak ayı ittifak anketi sonuçlarını açıkladı! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

METROPOLL Araştırma Ocak ayında yaptığı "Hangi ittifaka daha yakınsınız?" anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Millet İttifakı bileşenlerini tercih edenlerin oranı Cumhur İttifakını tercih edenleri geride bıraktı..

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MetroPOLL Araştırma, Ocak ayı anket sonuçlarını açıkladı. MetroPOLL anketine göre Millet İttifakı'na daha yakınım diyenler, Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyenlerin 3 puan önüne geçti. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakına yakınım diyenler yüzde 40 iken, İYİ Parti, CHP ve Demokrat parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na daha yanım diyenlerin oranı yüzde 43.7 çıktı. 

"İki ittifaka da yakın değilim ama Millet İttifakı'nı tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 6 çıkarken, "İki ittifaka da yakın değilim ama Cumhur İttifakı'nı tercih ederim" diyenlerin oranı 2.1 çıktı. Fikir beyan etmeyenler ise yüzde 8.1 çıktı. 

Anket sonuçlarını kişisel Twitter hesabından paylaşan MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, "Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP’ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocak’taki Elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini Şubat ayında açıkça göreceğiz" dedi.

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