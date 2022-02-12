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Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan yo iddia! Enerji devi konkordato ilan etti

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan yo iddia! Enerji devi konkordato ilan etti

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından "Büyük enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti, ekonomik krizin ilk büyük patlaması!" iddiasında bulundu.

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Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Şenol Babuşçu, Ankara'da büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini iddia etti. Babuşçu, söz konu gelişmeyi "Ekonomik krizin ilk büyük patlaması" olarak değerlendirdi.

Babuşçu paylaşımında şunları kaydetti: "Ankara'daki en büyük enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti. 15 bankaya yaklaşık 650 milyon TL borcu bulunmakta. Birlikte iş yaptığı 150 firma ile borç 2 milyar TL'yi aşmakta. 'Ekonomik krizin ilk büyük patlaması'..."

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